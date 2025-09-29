Exatlón México | “Dejaré el corazón en cada circuito”: La promesa de Alex Sotelo

Con la mirada fija en la gloria y la determinación de dejarlo todo en la arena, Alex Sotelo asegura estar más que listo para enfrentarse a las leyendas de Exatlón México, convencido de que su corazón y entrega serán su mayor fortaleza. Sin importar el color del uniforme, promete dar puntos desde el día uno, disfrutando cada circuito como una batalla personal para superar sus propios límites. Con madurez física y mental, Alex busca que México lo recuerde por la pasión y el alma que dejará en cada competencia de esta novena temporada.