Exatlón México | Alexis Vargas: “Mi mayor motivación es mi familia”

Alexis Vargas llega a Exatlón México con la convicción de que los sueños se cumplen y con la motivación más grande: sacar adelante a su familia. Tras haber corrido más de 50 carreras, asegura que está listo para poner a prueba su capacidad física y mental frente a las grandes leyendas de la competencia, convencido de que cada circuito será la oportunidad perfecta para demostrar todo lo que ha superado. “Quiero que México me recuerde, dejar huella en los televidentes y algún día poder comprarle una casa a mi madre”, declaró. Con actitud, disciplina y entrega, Alexis asegura que dará lo mejor de sí en el equipo que le toque, aunque admite que le gustaría vestir de azul, ya que su hermano es fan de ese conjunto.