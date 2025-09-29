Exatlón México | César Villaluz: “Mi motor para darlo todo es mi familia”

Con la emoción a flor de piel y la convicción de dejar una huella imborrable, César Villaluz llega a Exatlón México decidido a competir con atletas de alto rendimiento y demostrar que el corazón es su mayor fortaleza. Identificado con el espíritu del Equipo Rojo, el exfutbolista asegura que dará todo de sí en cada prueba, inspirado por su familia y con el firme objetivo de que tanto sus compañeros como el público recuerden su entrega y pasión dentro de la competencia.