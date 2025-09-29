Exatlón México | Edna Carrillo: Con corazón y fuerza, está lista para conquistar cada reto
Edna Carrillo llega decidida: fuerza, disciplina y una promesa que cambiará el juego de Exatlón México.
Con una determinación imparable, Edna Carrillo llega a Exatlón México lista para enfrentar cualquier desafío, demostrando que no le teme a nada. Tras superar un exigente examen aprobatorio, asegura que cada experiencia vivida la ha fortalecido, preparándola para darlo todo. Sueña con llegar al Equipo Rojo, pero está lista para adaptarse donde la necesiten, aportando disciplina, fuerza mental, confianza y motivación. Su promesa es clara: cumplirle a su hija y luchar hasta el último segundo para ganar.
Galerías y Notas Azteca UNO