Exatlón México | Ernesto Cázares regresa con sed de revancha: “Vengo a dar mi mejor versión”

Ernesto Cázares está en Exatlón México con un objetivo claro: dejar atrás aquella espina que le quedó y poder demostrar de qué está hecho. Con emoción y determinación, el atleta asegura que viene “full”, dispuesto a mostrar su mejor versión y a entregarlo todo en cada competencia, prometiendo que esta temporada lo veremos más fuerte, enfocado y listo para encender la batalla.