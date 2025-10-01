Exatlón México | Ernesto Cázares regresa con sed de revancha: “Vengo a dar mi mejor versión”
Con la motivación a tope, Ernesto Cázares asegura que esta vez viene con todo: más fuerte, más preparado y listo para romper cualquier límite en Exatlón México.
Ernesto Cázares está en Exatlón México con un objetivo claro: dejar atrás aquella espina que le quedó y poder demostrar de qué está hecho. Con emoción y determinación, el atleta asegura que viene “full”, dispuesto a mostrar su mejor versión y a entregarlo todo en cada competencia, prometiendo que esta temporada lo veremos más fuerte, enfocado y listo para encender la batalla.
