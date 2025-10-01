Exatlón México | Evelyn Guijarro vuelve a Exatlón México: “El reto cada vez es más reñido”

Evelyn Guijarro, conocida como la “Sniper”, regresa a la novena temporada de Exatlón México con la adrenalina a tope y la expectativa de un nuevo capítulo lleno de retos. La atleta confesó sentirse ansiosa por descubrir qué pruebas traerá esta edición, aunque reconoce que la competencia es cada vez más dura, con rivales llenos de talento y potencial. Su regreso promete duelos memorables y una entrega total en cada circuito, reafirmando por qué es una de las favoritas del público.