Exatlón México | Karol Rojas : “Quiero dejar lo mejor de mí”

Con una mezcla de emoción y determinación, Karol Rojas llega a Exatlón México lista para demostrar que los retos no solo son físicos, sino también mentales, dispuesta a aprender de las leyendas y a superarse a sí misma. Con la humildad y empatía que la caracterizan, sueña con formar parte del Equipo Azul, motivada por sus seres queridos y por la pasión que desde pequeña ha sentido por este programa. Karol busca crecer, abrir nuevas oportunidades y demostrar que los sueños sí se cumplen, dejando su mejor versión dentro y fuera de la competencia.