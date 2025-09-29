Exatlón México | Paola Peña : “Mi objetivo es llegar a las finales”

Paola Peña llega a Exatlón México decidida a demostrar su fortaleza, motivación y pasión por la competencia. Tras enfrentar un examen intenso y desafiante, asegura que está lista para medirse contra las grandes leyendas, sin importar el equipo en el que le toque participar, ya que promete entregarse al máximo en cada circuito. “Quiero que México me recuerde por la pasión que doy en cada competencia. Mi objetivo es llegar a las finales y demostrarme que puedo ser capaz de cualquier cosa”, declaró. Con experiencia y determinación, Paola confía en ganarse el corazón del público y en dejar una huella imborrable dentro del reality deportivo más demandante de la televisión.