inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Paulette Gallardo promete encender la novena temporada de Exatlón México

Paulette Gallardo se une a la novena temporada de Exatlón México . ¡El Equipo Rojo ya siente la fuerza de su Sangre Brava!

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Con la fuerza y determinación que la caracteriza, Paulette Gallardo se suma al Equipo Rojo de la novena temporada de Exatlón México. La atleta, asegura que viene preparada tras intensos entrenamientos y con la motivación necesaria para enfrentar a competidores experimentados en las pistas. Su llegada promete encender la competencia y demostrar que el corazón rojo está más fuerte que nunca.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×