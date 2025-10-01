Exatlón México | Paulette Gallardo promete encender la novena temporada de Exatlón México

Con la fuerza y determinación que la caracteriza, Paulette Gallardo se suma al Equipo Rojo de la novena temporada de Exatlón México. La atleta, asegura que viene preparada tras intensos entrenamientos y con la motivación necesaria para enfrentar a competidores experimentados en las pistas. Su llegada promete encender la competencia y demostrar que el corazón rojo está más fuerte que nunca.