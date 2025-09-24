¡La cuenta regresiva comenzó! Cuántos días faltan para el regreso explosivo de Exatlón México

Para los fanáticos Exatlón México, el reality deportivo más intenso, la gran espera está por terminar, pues la novena temporada está a la vuelta de la esquina, faltando solamente 6 días para el estreno. Recuerda que tienes un compromiso con Rosque y los atletas este próximo lunes 29 de septiembre por Azteca UNO.

Comienza la cuenta regresiva

Al momento de esta redacción, sólo faltan 6 días para conocer quiénes serán los atletas que competirán en la nueva temporada de Exatlón México. Los fanáticos ya comenzaron a especular en redes y a apoyar a su equipo favorito. No obstante, será el próximo lunes en punto de las 7:30 que conoceremos los rostros de aquellos que lucharán por convertirse en campeones de la novena temporada.

En su octava temporada, Exatlón México vio coronarse a Mario “Mono” Osuna y Evelyn Guijarro como campeones. Esta vez la apuesta es mayor, pues aunque regresan algunos rostros conocidos, también participarán rostros nuevos.

Que veremos en la novena temporada de Exatlón México

Con esta nueva entrega, Exatlón México se consolida como el reality deportivo más importante, pues con cada entrega se renueva para brindar mayores experiencias y retos que orillen a cada uno de los atletas a superar sus límites. Además, no te pierdas este domingo el gran final de Exatlón Draft El Ascenso, donde conoceremos los nuevos rostros que formarán parte de la novena temporada

Mientras los días avanzan, los aficionados ya comenzaron a compartir sus apuestas, teorías y hasta chipeos. El escenario ya está listo para los nuevos talentos y solo faltará ver quiénes serán los que sobresalen, no solo en la pantalla y los retos, sino dentro de la convivencia diaria y dentro del cariño del fandom.