Exatlón México: Koke, Humberto o Mono Osuna, ¿quién gana hoy miércoles 21 de enero la Medalla Varonil?

Este miércoles 21 de enero se pondrá en juego la Medalla Varonil en la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México y aquí te diremos si Mono Osuna, Koke Guerrero o Humberto Noriega o quién gana esta presea. Para saber quién se hará con esta presea, es necesario que sintonices en punto de las 20:30 horas la señal de Azteca Uno.

Los Rojos siguen cosechando victorias

Luego de estar 2 semanas y media en la Barraca, los Rojos disfrutan de la Villa 360 y esto hizo que la Medalla Femenil se fuera para el lado de los escarlatas, la ganadora fue Paulette Gallardo; y de acuerdo con lo que se vio en el episodio del martes 20 de enero, Ella Buccio dijo que lo que les afectaba era el tema del descanso; y un claro ejemplo de que sí estaban recuperados bien físicamente fue Sangre Brava.

Humberto Noriega y los Rojos cambian de look

Antes de llevarse a cabo la pelea por la Medalla Femenil, los escarlatas estuvieron hablando y fue Humberto Noriega quien recordó su terrible accidente que sufrió en la octava temporada de Exatlón México cuando se estrelló y se abrió la cabeza. Con el inicio de la segunda parte de la novena temporada, Prime Time dijo que cambiaría de look para modificar la energía.

En esta misma toma, vimos que no sólo Humberto Noriega se rapó, también a Benyamin, Mario Mono Osuna y Emilio Rodríguez. A eso se les sumó una clase de meditación por parte de La Flaca, quien durante la semana 16 de igual forma hizo este tipo de ejercicio para que sus compañeros se concentraran.

Paulette Gallardo gana su segunda medalla en Exatlón México

“Máxima buenos días, primero que nada, muchas gracias a las niñas de ambos equipos, eso hace que crezcas y des lo mejor. Desde hace tiempo practicaba un discurso por si ganaba esta presea. Y siempre he dicho que, mis lágrimas y coraje es porque no podía conseguir el premio, pero este logro se lo dediqué a Marco, el novio de mi mamá, y se la dedicó a él porque siempre me ha querido como soy”, declaró Paulette Gallardo.