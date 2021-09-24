Exatlón: ¿Qué le pasó a Ricardo ‘El Loco’ Arreola?

Ser un atleta de Exatlón México es sinónimo de dar el todo por el todo y 'El Loco' Arreola es el mejor ejemplo de ello, pues a pesar de tener lesiones en su rodilla y en su cuello, compite entregándose al 100% en cada una de las pruebas que le toca librar.

En los últimos días el deportista de alto rendimiento no ha estado compitiendo en algunos circuitos por su estado físico y el próximo domingo al parecer al final de una competencia se desplomará por el dolor, encendiendo las alarmas en las playas y tierras más demandantes.

El angustiante momento podrás verlo en el capítulo de Exatlón México del próximo 26 de septiembre por Azteca UNO en punto de las 8 de la noche.

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KOKE y EL LOCO están muy felices de ganar La Supervivencia. El gimnasta aprovechó para darle un mensaje a Rick. 😲👊🏼🔵#ConFortalezaYo pic.twitter.com/NYkV7h2RPj — Exatlón México (@ExatlonMx) September 24, 2021

Koke y 'El Loco' se mostraron felices por ganar la Supervivencia

Apenas ayer, Koke y 'El Loco' de Conquistadores hablaron ante nuestros micrófonos. El primero alabó que el segundo compita a pesar de las molestias que tiene en el cuello y la rodilla.

El atleta lesionado aseguró que "a eso van" a las playas y tierras más demandantes, a luchar por ganar los complicados circuitos. Apenas ayer ganaron el duelo de la Supervivencia y agradecieron el apoyo de la "raza azul".

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