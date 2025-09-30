Exatlón México | Mejores Momentos 1| Entre la comodidad de la Villa 360 y la dureza de la Barraca Metálica

En Exatlón México los retos comienzan desde fuera de los circuitos. Los atletas ya conocieron sus nuevos espacios: La Villa 360, llena de comodidades, y la temida Barraca Metálica, donde la dureza del día a día pondrá a prueba su resistencia. Más allá de la competencia deportiva, la convivencia diaria será clave: ¿será la comodidad un factor de victoria o la adversidad forjará a los campeones?