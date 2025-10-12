inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul recibe a Doris del Moral tras duro accidente

Pese al duro golpe, Doris del Moral dijo que estos hechos los toma como una señal para bajar su intensidad durante la competición.

Antonio Solorio
Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace
Crédito: TV Azteca

Tras un duro accidente, Doris del Moral fue recibida por el Equipo Azul con los brazos abiertos, pese a los malos resultados que habían obtenido en la competencia pasada. “Me preocupaba no volverla a ver, pero el tenerla aquí es un buen indicio”, dijo a cámara Ernesto Cázares, el primer gran campeón de este reality deportivo.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×