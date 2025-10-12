Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul recibe a Doris del Moral tras duro accidente
Pese al duro golpe, Doris del Moral dijo que estos hechos los toma como una señal para bajar su intensidad durante la competición.
Crédito: TV Azteca
Tras un duro accidente, Doris del Moral fue recibida por el Equipo Azul con los brazos abiertos, pese a los malos resultados que habían obtenido en la competencia pasada. “Me preocupaba no volverla a ver, pero el tenerla aquí es un buen indicio”, dijo a cámara Ernesto Cázares, el primer gran campeón de este reality deportivo.
