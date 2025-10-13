“No sé quién es ella” critican a Lola Cortés en redes por comentarios hacia Sandra Itzel en La Granja VIP

¡Uy! La Granja VIP está viviendo su GRAN ESTRENO y rápidamente se hicieron llegar las polémicas, y las involucradas son nada más y nada menos que Sandra Itzel y Lola Cortés, polémica a la que las redes rápidamente han reaccionado y han comenzado a criticar a Lola Cortés por el comentario que hizo hacia la granjera.

Sandra Itzel fue la primera granjera en entrar oficialmente a La Granja VIP, y Adal Ramones se dirigió rápidamente hacia Lola Cortés para preguntarle cuáles eran sus primeras impresiones hacia la participante, a lo que Lola Cortés, sin filtros, le respondió: “No tengo idea es que no sé quién es ella. O sea no sé qué pueda aportar o no... " A este punto Adal Ramones le dijo que Sandra Itzel tiene muchos seguidores, sobre todo en redes, a lo que la actriz de teatro musical rápidamente dijo: “Muchísimas personas ahora tienen seguidores, eso no quiere decir que sea alguien para mí, no significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es ni me interesa.”

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y es que la gente rápidamente notó y recordó que Lola Cortés y Sandra Itzel ya habían coincidido en otro escenario, nada más y nada menos que en La Academia Bicentenario, en donde la cantante participó como académica y Lola Cortés no como crítica, si no como directora. Entre los comentarios que más destacan son:

“Pues fue directora de la generación de la Academia donde estaba ella. Nada que ver ese comentario."; “Se me hizo una falta de respeto, si va de panelista debió conocer a los que formarán el programa... cada uno merece respeto, el que ella no los conozca no significa que no sean conocidos o no aporten”.

Alguien recuérdele a Lola Cortés que Sandra Itzel fue concursante en La Academia Bicentenario donde ella fue la directora 🤣 #LaGranjaVIP https://t.co/1qJKQFEgKW pic.twitter.com/cWOKNb6nfk — perkins (@theonewitheone) October 13, 2025

Recordemos que Sandra Itzel tiene un gran número de seguidores quienes la apoyan y respaldan a capa y espada, y quienes tal vez no tomen con mucha gracia el comentario de Lola Cortés, sin embargo sabemos que la crítica y actriz de teatro siempre ha dicho lo que piensa sin filtros, razón por la cual mucha gente la admira. ¿Qué sucederá con esta primera polémica de La Granja VIP?