“Estuve enamorado de ti": la inesperada declaración de Adal Ramones a Lola Cortés en La Granja VIP

La Granja VIP apenas comenzó y ya regaló uno de los momentos más inesperados. Durante la gala de presentación, Adal Ramones, conductor del reality, sorprendió a todos —incluida la propia Lola Cortés— con una confesión que nadie vio venir, pues reveló que estuvo enamorado de ella cuando eran jóvenes.

“Al principio del programa dije que sí, sí estuve enamorado de Lola Cortés”, con esta declaración Adal sorprendió de nuevo, pues cuando lo mencionó inicialmente, algunos podrían haber creído que era un juego. Además, agregó: “Tuve cuatro crushes en mi vida, uno de ellos era Lola Cortés, nos conocimos desde muy jóvenes”

El comentario, que surgió de manera natural durante una charla en el set, tomó un giro emocional que generó reacciones tanto entre los presentes como en redes sociales. La misma Lola quedó desconcertada ante la confesión que Adal nunca le había compartido… hasta ahora.

¿Qué dijo Adal Ramones sobre Lola Cortés en La Granja VIP?

Frente a todos, Adal recordó que desde hace años conocía a Lola Cortés, y que en su juventud ella fue uno de sus grandes “crushes”. Mencionó que a lo largo de su vida ha tenido pocos enamoramientos verdaderos y que uno de ellos fue, sin duda, por la actriz y cantante.

Aunque reconoció que en ese momento no tuvo el valor para decírselo, explicó que el ambiente y la energía de La Granja VIP lo motivaron a sincerarse, lo que dejó ver su lado más nostálgico y humano. Con una sonrisa y entre bromas, Lola respondió con sorpresa, pero también con afecto.

¿Cuál fue la reacción de Lola Cortés ante la confesión?

Lola, conocida por su carácter firme y sin filtros, quedó visiblemente impactada, aunque tomó con humor la declaración. No dudó en bromear sobre el tema, pero se notaba que no lo esperaba. La interacción entre ambos se volvió rápidamente uno de los momentos más comentados del episodio.

Este tipo de situaciones muestran que La Granja VIP será escenario de mucho más que retos físicos y estrategias, seguramente nos mostrará emociones reales y recuerdos del pasado que salen a la luz.

La Granja VIP se transmite por Azteca UNO a las 9:00 p.m. y está disponible 24/7 en Disney+ para quienes no quieren perderse ni un instante de lo que ocurre dentro… y fuera de la granja.