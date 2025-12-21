inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Humberto, Mono y Paulette preocupados por haber perdido 2 Duelos por la Supervivencia

Los Rojos se muestran preocupados por haber perdido 2 Duelos por la Supervivencia

Humberto, Paulette y Mono preocupados porque los Rojos llegan con 2 derrotas al Duelo por la Supervivencia de este domingo 21 de diciembre de 2026 en Exatlón México.

Mario Mono Osuna y Paulette Gallardo saben que, en caso de perder este tercer Duelo por la Supervivencia, 4 atletas Rojas irán a la Pugna Máxima y con ello perder un nuevo elemento, otra vez.

