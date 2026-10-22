Pepe Aguilar reacciona a la presentación de su hijo Leonardo en las Fiestas de Octubre

Pepe Aguilar aplaude que su hijo Leonardo forje su carrera por sí mismo y reveló que éste se encuentra feliz de haber cantado en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, pese al poco público. También aseguró que su hija Ángela y su familia están bien. De hecho, su amigo y colega, Fato, reveló que podría participar en la nueva producción discográfica de la joven.