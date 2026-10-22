“Es un recinto difícil”; Camila Fernández apoya a Leonardo Aguilar tras su presentación en las Fiestas de Octubre
Camila Fernández apoya a Leonardo Aguilar, quien recibió críticas por tener muy poco público durante su presentación en las Fiestas de Octubre.
Tras abarrotar las Fiestas de Octubre, Camila Fernández no dudó en mostrar su apoyo a Leonardo Aguilar, quien se presentó en el mismo recinto y recibió críticas por tener muy poco público: “Es un recinto difícil, un sold out no lo es todo”; aseguró. La cantante también compartió por qué su abuela Cuquita no acudió al evento en el que anunció su nuevo embarazo, aclarando que fue porque tenía influenza.