“Es un recinto difícil”; Camila Fernández apoya a Leonardo Aguilar tras su presentación en las Fiestas de Octubre

Tras abarrotar las Fiestas de Octubre, Camila Fernández no dudó en mostrar su apoyo a Leonardo Aguilar, quien se presentó en el mismo recinto y recibió críticas por tener muy poco público: “Es un recinto difícil, un sold out no lo es todo”; aseguró. La cantante también compartió por qué su abuela Cuquita no acudió al evento en el que anunció su nuevo embarazo, aclarando que fue porque tenía influenza.