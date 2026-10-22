“Me dijo que parara la producción”; Thalía se molesta con Kiko Campos por participar en la nueva serie de Timbiriche

Luego de que se diera a conocer que Kiko Campos compuso temas para la nueva serie biográfica NO autorizada de Timbiriche, Thalía optó por parar la producción de su nuevo álbum, en el que colaboraba con el reconocido artista. No obstante, Kiko aclara que él nunca supo el tratamiento que tendría la historia y revela que tampoco sabía que la serie no sería autorizada.