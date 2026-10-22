¡Entérate de todos los detalles de la Carrera Juguetón 2027! Fecha, lugar y más…

La Carrera Juguetón tendrá lugar el próximo 3 de enero 2027 en Paseo de la Reforma. En Ventaneando hablamos con Jorge Garralda, director general de A Quién Corresponda y Juguetón; quien nos cuenta todos los detalles al respecto: “El plan es integrar a las familias y divertirte mucho”; señaló. Aquí la entrevista completa.