Kunno, Azalia y Bebeshita preparan una BROMA pesada contra Julio Camejo: ¿qué le hicieron? (VIDEO)
Los Granjeros del grupo de Manelyk buscan arruinarle el día por completo al Capataz de La Granja VIP con una inesperada broma pesada
Kunno, Azalia Ojeda y Bebeshita ya no soportan las acciones de Julio Camejo como Capataz dentro de La Granja VIP. Por este motivo, los Granjeros comenzaron a planear una broma pesada para el cubano y, aprovechando que Kunno tiene acceso a la habitación privada del Capataz, saboteó uno de sus productos del baño para que Julio tenga una noche para el olvido durante este jueves 22 de octubre.