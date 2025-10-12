Exatlón México | Mejores Momentos parte 2 | El Equipo Azul reconoce el esfuerzo del Equipo Rojo rumbo al Duelo de Eliminación

Pese a su derrota, el Equipo Azul reconoció el trabajo del Equipo Rojo, sin embargo, las atletas se muestran serenas de cara al Duelo de Eliminación. “Al final iremos dos Azules al Duelo de Eliminación, el Equipo tiene que tomar una decisión de a quien le van dar esa oportunidad, yo prefiero no meterme en eso, confío en la experiencia que tiene, sé van a tomar la mejor decisión”, dijo Karen Núñez.

