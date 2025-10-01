Exatlón México | Mejores Momentos parte 2|Sin tiempo para descansar: los atletas planean su próximo movimiento rumbo a la gloria

Tras la entrega de la medalla, Exatlón México entra en un punto decisivo: La Batalla Colosal. Los atletas saben que no hay tiempo que perder, por lo que entre recuperación y estrategia comienzan a preparar su siguiente movimiento con un objetivo claro: aventajar al equipo rival y dejarlo todo en la arena. Cada jornada se convierte en una oportunidad de demostrar fuerza, inteligencia y resiliencia, mientras la presión obliga a reflexionar sobre cada paso que podría marcar la diferencia en la competencia.