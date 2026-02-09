Exatlón México: Paulette Gallardo no se guarda nada y les manda esta amenaza a los Azules

Los Rojos perdieron de nueva cuenta a un elemento, y en esta ocasión el eliminado de la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México fue Emilio Rodríguez, quien no pudo ante el nivel de Benyamin Saracho y César Villaluz; esto trajo como consecuencia que, una de las participantes y pesos pesados del color escarlata, les lanzara una amenaza a los Azules, hablamos de Paulette Gallardo.

Te puede interesar: Exatlón México | Programa Completo | Rojos y Azules compitieron la Segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación, descubre quién es el eliminado de hoy domingo 8 de febrero

¿Cuál fue la amenaza de Paulette Gallardo a los Azules en Exatlón México?

De acuerdo con lo que se pudo ver en el avance del capítulo de Exatlón México de hoy lunes 9 de febrero se escuchó como fue que Paulette Gallardo les lanzó una amenaza a los Azules, y es que Sangre Brava dijo en ceremonia que ya era hora de eliminar a un rival celeste; sin embargo, en la siguiente escena se ve cómo es que sus enemigos no la toman enserio.

Esta fue la reacción de los Azules ante la amenaza de Paulette Gallardo

En este adelanto, se vio cómo es que, tras escuchar la amenaza de Sangre Brava, quien lanza una risa burlona es Ernesto Cázares. El Golden Boy dio a notar que no le daba miedo el objetivo de la exjugadora de futbol, y se puede ver también cómo es que Doris del Moral y sus compañeros, de igual forma no toman tan enserio estas palabras.

Valery Carranza rompe en llanto

Por otro lado, en el equipo Azul de igual forma se verá cómo es que Valery Carranza romperá en llanto y en el adelanto se escucha decir a Touchdown Val, asegura que está muy sentimental, y que esto se debe al número de semanas transcurridas; de igual forma veremos hoy lunes 9 de febrero, quién se lleva la Ventaja y la Villa 360.

¿Horario y dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026?

Es importante señalar que, para ver en vivo Exatlón México hoy lunes 9 de febrero de 2026, es importante sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para no perderte ningún detalle de la novena temporada del reality deportivo.