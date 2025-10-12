Exatlón México | Programa completo | Lesiones, duelos reñidos y una despedida inesperada

Este 12 de octubre, en Exatlón México se vivieron duros momentos arrancando la terrible noticia de la lesión de Doris del Moral. En el terreno de la competición, el Equipo rojo y El Equipo Azul vivieron una competencia muy reñida, sin embargo, los primeros triunfaron. En el Duelo de Eliminación, dos competidoras de cada equipo se enfrentaron, las perdedoras fueron tuvieron que enfrentar un segundo reto para determinar quién sería la que dejaría el reality deportivo. Revive el capítulo de este domingo aquí.

