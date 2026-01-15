Exatlón México: Esta novata escarlata carga en contra de las leyendas porque no dan puntos ¿los culpa por la mala racha de los Rojos?

El programa de Exatlón México está en su semana 16 de la novena temporada, sin embargo, quienes están muy preocupados por la situación que están viviendo son los Rojos. El equipo escarlata sigue perdiendo todo, tanto elementos como competencias; es por ello que, esta novata carga en contra de las leyendas porque no dan puntos, pero ¿los culpa por la mala racha? La deportista que hizo estas señalizaciones es Karol Rojas.

¿Karol Rojas acusa a las leyendas Rojas de Exatlón México de su mala racha?

Antes de competir el Mini Juego en Exatlón México durante las entrevistas previa a la competencia, Karol Rojas habló y dijo que, la situación que vivían los Rojos al seguir perdiendo elementos, y competencias, era muy triste, pero más frustrante ya que los ve diario con los ánimos bajos y esos sentimientos se contagian.

“A veces no hay de donde apoyarte por así decirlo. Últimamente las leyendas no han dado los puntos como al inicio lo estaban haciendo. Y aunque Benyamín y yo tampoco demos puntos, tenemos ese peso, y es una responsabilidad muy grande, porque si de allá no salen las victorias, se compensan con los nuestros.

También siento que, cuando ellos pierden no le dan la misma responsabilidad de cuando nosotros perdemos y eso sí lo he notado. Mono ha tenido pláticas con nosotros, y nos dice que debemos entrenar, pero él no ha dado puntos. Pienso que, las leyendas también deben estar entrenando y siendo sincera no he visto que entrenen Humberto ni Mario Osuna”, declaró Karol Rojas.

¿Los Rojos siguen perdiendo todo en Exatlón México?

La semana 16 inició con el juego por La Ventaja, en donde el premio era tener un proyectil adicional en el tiro final; esta recompensa la ganaron los Rojos, sin embargo, a partir de esto, no han ganado nada. Los celestes se hicieron con la Villa 360 con un tablero de 8-4, el MiniGame de igual manera se lo llevaron con un marcador de 5-3 y el Duelo de los Enigmas 8-5.

¿Las leyendas Rojas tienen la culpa de que pierdan tanto?

No, recordemos que, tanto Mati Álvarez como Mario Mono Osuna son de las más efectivas, sin embargo, han tenido molestias musculares, por lo que no pasan tantas veces en las carreras. A pesar de esto, Golden Champion sigue siendo el mejor rendimiento de la semana 16 con el 72.68% de efectividad.

Mario Mono Osuna se encuentra en el séptimo sitio con el 58.87%, y Humberto Noriega está en el décimo sitio con el 52.73% de efectividad; por su parte, Karol Rojas está hasta la casilla 14 con el 44.85% mientras que, Benya está abajo en la casilla 15 con el 43.92%.