Una boda más gracias a Exatlón México, conoce todos los detalles de la ceremonia de Casandra Ascencio y Christian Anguiano

El pasado sábado 21 de marzo de 2026, se llevó a cabo una boda muy especial, dos leyendas Azules de Exatlón México se casaron, hablamos de Casandra Ascencio y Christian Anguiano, quienes se conocieron en la tercera temporada del reality deportivo, edición que se dio en el lejano año del 2019; de acuerdo con los participantes, su historia de amor inició como una buena amistad, pero se fue fortaleciendo gracias a que fueron del mismo equipo, y con el apoyo que se dieron durante la competencia.

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¿Quién es Casandra Ascencio y Christian Anguiano?

Tras concluir la tercera temporada de Exatlón México, su amor no se quedó en las playas del reality deportivo, también viajó y comenzaron a salir tras concluir su participación, y fue aquí donde ambos comenzaron a compartir todo en sus redes sociales, viajes, momentos divertidos y bonitos; sin embargo, todos sus seguidores los felicitaron cuando el luchador le entregó el anillo de compromiso a la leyenda celeste.

Tras varios años de relación, el militar por fin se arrodilló para pedirle que fuera su esposa a la basquetbolista, con esto daban el siguiente paso y fue de una forma bastante romántica; ya que lo hizo a campo abierto con unas letras grandes que decían: “Cásate conmigo”, Casandra quien presumió un vestido verde, no aguantó la felicidad y no dudo en aceptar la propuesta.

¿Quiénes son las leyendas de Exatlón México que acudieron a la boda de Casandra y Yomi?

Los exparticipantes de Exatlón México que fueron a la boda confirmados: Ernesto Cazares, Keno Martel, Heliud Pulido, Sofia Arroyo, Jorge Olivera, Aristeo Cazarez e Ingrid Treviño; así mismo, quien de igual manera subió historias en la fiesta de matrimonio de Casandra Ascencio y Anguiano, fue David Juárez, mejor conocido como La Bestia.

Sin embargo, esta fiesta fue parteaguas para que, Heliud Pulido y Sofía Arroyo fueran captados en la celebración, recordemos que, en diciembre de 2025, Pamela Verdirame habría señalado a la nadadora como la posible culpable de su ruptura con el olímpico, hasta el momento, ninguno de los 3 ha dado declaraciones o aclarado la situación.

