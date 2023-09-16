Heliud Pulido presenta a su bebé con emotivo VIDEO

La pareja que han formado Heliud Pulido y Pame Verdirame, es una de las más hermosas de los últimos años, pues han logrado consolidar su amor con la llegada de su primer bebé, llamada Rafaela.

Los enamorados, han compartido el momento con sus miles de fans en las redes sociales, ya que no han podido ocultar su felicidad por la llegada de Rafaela. En la primera publicación que hicieron, se puede ver la familia que han formado.

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¡BIENVENIDA RAFAELA! Hoy es el día más feliz de nuestras vidas!! no tengo palabras para describir la felicidad que siento. Ya POR FIN SOMOS 3. Hoy justo en nuestro aniversario de 3 años, nuestro plan pintaba a ir a cenar y celebrar y al final la cita fue con nuestra princesa y la cita fue perfecta

A las pocas horas de estar disfrutando de su paternidad, Heliud Pulido compartió un video en donde habla de la felicidad que tienen y parte de la experiencia que vivió con la llegada de Rafaela.

Me paso a reportar, con la novedad que ya tenemos a Rafaela, ya está con nosotros mi princesa hermosa, todavía no se las voy a presentar. No saben la felicidad que sentí el día de hoy, ahí está la gorda, qué felices somos, gracias a todos los que han estado al pendiente, vino toda la familia, aquí anduvimos, mi mamá también, videollamada. Hoy teníamos ginecólogo para unos estudios y nos dicen ‘saben que, fuga, al hospital ya viene’…

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¿Cómo presentó a su bebé Heliud Pulido?

En medio de su felicidad, Heliud Pulido tomó la decisión de presentar a su pequeña a sus miles de fans en las redes sociales, en el reels que compartió, se puede ver al campeón de Exatlón México, cargando a su bebé, mientras luce una hermosa sonrisa.

