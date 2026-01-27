¿Quién gana hoy el Duelo de Los Enigmas en Exatlón México? Rojos y Azules se juegan más que una victoria

Este martes 27 de enero del 2026, la novena temporada de Exatlón México vivirá uno de sus momentos más intensos de la temporada, con la llegada del Duelo de Los Enigmas, una prueba que no solo define ventajas, sino que impacta de manera directa en la estabilidad emocional y mental de los equipos. Por ello, la pregunta que ronda entre todos los seguidores del programa es: ¿Quién ganará, Rojos o Azules?

El ánimo de los Rojos tras la eliminación de José y previo al Duelo de Los Enigmas

Luego de la triste salida de José, El Equipo Rojo mostró una postura firme y confiada, pues este acto fue percibido por todos como una señal de dominio psicológico, como lo ha mencionado Mono. No obstante, dentro de Exatlón México, el exceso de confianza siempre puede ser contraproducente.

Los Azules con hambre de victoria ante el Duelo de Los Enigmas

Tras las consecutivas derrotas que ha sufrido la escuadra Azul , los ánimos que buscaban mantener a flote han comenzado a mermar, mostrando una crisis total dentro de la escuadra, la cual podría ser el motor que el equipo requiere para darle la vuelta al tablero y estabilizar la situación.

Rosique advierte: La oportunidad no es un regalo

La Máxima Autoridad de Exatlón México fue clara al señalar que, dentro de esta nueva etapa del programa, las oportunidades no se dejan pasar, marcando con ello los 120 días de temporada regular y la llegada de nuevas energías temporales que buscan inyectar pasión a la novena temporada. Buscando con ello motivar a los atletas a darlo todo dentro de la contienda que enfrenta a los equipos contra el destino y la suerte.

¿Quién gana hoy el Duelo de los Enigmas?

Si tomamos en cuenta a un Equipo Rojo más sólido y mentalmente fuerte, podríamos apostar a que esta escuadra tiene mejores posibilidades de conseguir la ventaja. No obstante, los Azules han demostrado en más de una ocasión que la concentración y la resistencia mental son claves para definir quién se quedará con la victoria. No te pierdas la contienda por Azteca Uno.