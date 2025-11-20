“Lo que se ve no se pregunta”: Humberto habla de su medalla, su crecimiento y su química con Ella

Humberto es uno de los grandes favoritos de la novena temporada de Exatlon México, y recientemente volvió a complacer a sus fans, al colocarse la segunda medalla de la competencia, logró que se definió en un circuito cerrado. Después de ganar, el atleta se dio a la tarea de responder algunas preguntas y hablar con sus fans, celebrando su victoria y dando un afectuoso saludo “a la gran familia roja”, agradeciendo todo el apoyo que ha tenido hasta el momento.

Con su estilo directo, aseguró que, aunque en la dinámica anterior sintió que le había “robado”, esta vez se reivindicó y regresó más fuerte, pues señala que el contar con dos medallas, representa un respaldo importante para mantenerse dentro de la novena temporada. “La temporada pasada tuve que usarlas, y ahora tengo dos y es un colchón”, afirmó.

Una temporada distinta: Un equipo azul fuerte y un crecimiento personal evidente

Humberto habló de su experiencia dentro de Exatlón México, señalando que esta edición ha sido completamente diferente, aunque reconoce que gracias a la temporada anterior cuenta con una preparación sólida, sabiendo que su crecimiento y desempeño ha mejorado de gran manera. . “Sabemos que esta aventura va para largo y estoy enfocado en hacer las cosas bien”. Señaló.

Ella y Humberto: Entrenamiento, adaptación y… ¿Romance?

Uno de los temas que más fue mencionado, es su opinión con Ella Bucio, con quien se le ha señalado mantener un romance. Humberto confirmó que ha estado entrenando con ella, reconoce su nivel y su capacidad, y asegura que solo le falta adaptarse por completo a la presión y el ritmo del reality. Y con respecto a los rumores de su relación, Humberto advirtió. “Estamos de alguna manera, no puedo decir que andamos, pero lo que se ve no se pregunta”, dijo entre risas. No obstante, aclaró que ambos están totalmente enfocados en la competencia y que cada uno tiene claro su camino dentro del Exatlón.

Su amistad con Leo y la inevitable rivalidad dentro del Exatlón

Humberto también habló sobre su relación con Leo, señalando que, en efecto, dentro de las cámaras existe una relación de amistad sólida, pero dentro de la novena temporada las cosas cambian, señalando que: “Somos muy amigos, pero dentro es rivalidad, así es la competencia”.