Alicia Villarreal denuncia amenazas tras la vinculación a proceso de Cruz Martínez

A través de una conferencia de prensa, Alicia Villareal expresó que ella, sus hermanos e incluso su manager han sido objeto de graves amenazas de muerte, tras darse a conocer que su exesposo, Cruz Martínez, fue vinculado a proceso por violencia familiar, asimismo, advirtió que no permitirá más agresiones y que actuará contra quienes resulten responsables, pues su familia también debe estar protegida.

Pero aunque el proceso ha avanzado, para Alicia no es solo un trámite legal, sino una cuestión de supervivencia. En su conferencia de prensa, dijo con nerviosismos: “Gracias a Dios estoy viva, porque me pudo haber sucedido otra cosa”.

Aunque Alicia no ha dado todos los detalles de los mensajes, su equipo legal ha advertido que se trata de advertencias muy graves, que ya cruzan la línea del hostigamiento hacia un peligro real.

Tengo que hablar, ya no me puedo callar, ya no me van a pisotear, ya no me van a faltar el respeto, ya no me voy a dejar: expresó la cantante.

¿Por qué Cruz Martínez fue vinculado a proceso?

Todo comenzó con una demanda formal en contra de Martínez, después de que Villarreal usara la señal internacional de auxilio durante un concierto en febrero pasado. La acusó de violencia física, psicológica y patrimonial, además de intento de feminicidio. Sin embargo, en una audiencia celebrada el 19 de noviembre, un juez desechó los cargos de feminicidio y robo, quedando únicamente el expediente por violencia familiar.

Las medidas cautelares no se hicieron esperar: Martínez tiene prohibido acercarse a Alicia o a los lugares que ella frecuenta, y deberá presentarse cada 15 días ante las autoridades.

Así dio a conocer Cruz Martínez su proceso legal

A través de redes sociales el productor musical emitió un comunicado para decir que la vinculación a proceso “no significa que sea culpable”: según él, sólo se ha autorizado a la fiscalía a continuar con la investigación por dos meses, pues asegura tienen sólo “información mínima” para sustentar las acusaciones.

Además, celebra que dos de las tres acusaciones originales: feminicidio y robo ya fueron desestimadas. Sin embargo, mantiene que su defensa legal apenas comienza y confía en que también va a desmentir el cargo restante por violencia familiar.