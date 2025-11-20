¿De qué trata la ‘Ley de Adame’? Descubre los pormenores de su polémica forma de pensar

La Asamblea de anoche no solamente destacó por la numerosa cantidad de votos que recibió Alfredo Adame por parte de las celebridades de La Granja VIP, sino también por la justificación de su polémico comportamiento, la cual está anclada en la 'Ley de Adame'.

"Tú me ofendes, yo te ofendo": Así se rige Alfredo Adame

Uno de los escenarios en los que el 'Golden Boy' dio a conocer su particular formar de pensar ocurrió durante uno de los votos que recibió a manos de Kike Mayagoitia, ya que el conductor de 'Venga la Alegría' le recordó lo sucedido con La Bea en la dinámica con los pasteles que tuvieron algunos granjeros durante la noche del martes.

En la réplica de Alfredo Adame concedida por Adal Ramones, el polémico peón negó que los comentarios de la comediante fueran hechos con buena intención y compartió que "el que se ríe, se lleva", lo que lo llevó posteriormente a compartir públicamente el principio fundamental de la 'Ley de Adame'.

"Tú me ofendes, yo te ofendo... tú me insultas, yo te insulto... tú me faltas al respeto y yo te mando a donde la mandé", explicó el 'Golden Boy'.

¿Será que veamos más ejemplos controversiales de la 'Ley de Adame' en las semanas restantes del reality show?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame o Kike Mayagoitia del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

