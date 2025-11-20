El horóscopo de Esperanza Gracia para este viernes 21 de noviembre: ¿qué deparan los astros?

El horóscopo diario de Esperanza Gracia fue revelado hoy, viernes 21 de noviembre. En esta fecha, las predicciones de la famosa astróloga explican qué es lo que pasará con cada signo, así que tienen que estar preparados para todo lo que se avecina en el amor, el trabajo y el dinero.

ARIES

Recibes el jueves con una energía intensa que te impulsa hacia tus metas. Marte, tu planeta regente, fortalece tu ímpetu y te hace sentir imparable. Nada ni nadie podrá frenarte, y esa sensación es totalmente acertada.

TAURO

La Luna Nueva llega con una brisa suave que te restaura el equilibrio. Sientes cómo tus emociones y pensamientos se ordenan, devolviéndote una paz profunda. Hoy encarnas la belleza de la calma sin hacer el menor esfuerzo.

GÉMINIS

La Luna Nueva llega con una energía renovada que te ayuda a enfocarte y avanzar. Lo que hoy hagas con intención puede abrirte puertas importantes, especialmente en lo profesional. Es un buen momento para ordenarte y dar pasos firmes.

CÁNCER

Aunque Júpiter esté retrógrado en tu signo, tus sueños no se detienen. El universo te impulsa a mirar hacia dentro y descubrir en tu intuición tesoros que habías ignorado. Tu sensibilidad será la clave para avanzar.

LEO

Según la astróloga, la Luna Nueva te devuelve enfoque y te recuerda tus prioridades afectivas. Es un momento para reconectar con quienes te aman y recuperar la luz que compartes. Esta energía abre espacio para sanar, crear nuevas rutinas y fortalecer lazos emocionales o familiares.

(ESPECIAL/CANVA/IG:esperanzagracia) Esperanza Gracia reveló el horóscopo diario de Leo.

VIRGO

Hoy te invade una combinación equilibrada de serenidad y firmeza que confirma que vas por buen camino. Confía en ti, Virgo: el Cosmos respalda cada paso que des. Estás construyendo algo sólido y verdaderamente valioso.

LIBRA

Tu energía positiva puede expresarlo todo sin necesidad de forzar nada. Es un día para respirar con calma, reconectar con lo que te nutre y soltar lo que pesa. No hace falta correr; basta con seguir el ritmo sereno de tu propio pulso.

ESCORPIO

Felicidades: hoy sientes una protección especial de las fuerzas cósmicas. La Luna Nueva en tu signo te renueva por completo y te impulsa a cerrar lo que duele para abrirte a lo que vibra contigo. Es un día perfecto para iniciar un nuevo ciclo.

SAGITARIO

Bajo la energía de la Luna Nueva, hoy es ideal para meditar, descansar y recargar tu interior. Mañana inicia tu gran etapa con la llegada del Sol a tu signo, así que prepárate para disfrutarla al máximo. ¡A brillar, Sagitario!

CAPRICORNIO

Estás en lo más alto del ránking y esa energía se refleja en todo lo que haces. Hoy es un día para brillar y dar pasos firmes hacia tus sueños. Tus ideas serán escuchadas y tu trabajo, valorado; no te conformes con menos.

Este es el horóscopo de Capricornio.

ACUARIO

La Luna Nueva abre un camino directo hacia el éxito y mueve oportunidades sorprendentes. Podría llegar un proyecto, una colaboración o una llamada capaz de cambiarlo todo. Confía en tu talento y ocupa el lugar que realmente te corresponde.

PISCIS

Todo lo que estaba detenido empieza por fin a avanzar hacia tus sueños. Aunque tu sensibilidad esté muy elevada, evita absorber emociones ajenas y marca límites sanos. Protegerte te permitirá aprovechar este impulso positivo.