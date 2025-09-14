inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Draft El Ascenso | Un cambio de equipos podría romper la armonía

El temido cambio de equipos amenaza con fracturar la unión, pero todos están listos para darlo todo en la próxima batalla.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En el Draft El Ascenso nada está escrito. Un inesperado movimiento podría sacudir a los competidores y generar fisuras dentro de los equipos, pues no todos están listos para enfrentar un cambio tan radical. Sin embargo, la adrenalina de la competencia está más viva que nunca y cada uno promete luchar hasta el final en la intensa Batalla por la Supervivencia.

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×