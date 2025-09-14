Draft El Ascenso | Un cambio de equipos podría romper la armonía
El temido cambio de equipos amenaza con fracturar la unión, pero todos están listos para darlo todo en la próxima batalla.
En el Draft El Ascenso nada está escrito. Un inesperado movimiento podría sacudir a los competidores y generar fisuras dentro de los equipos, pues no todos están listos para enfrentar un cambio tan radical. Sin embargo, la adrenalina de la competencia está más viva que nunca y cada uno promete luchar hasta el final en la intensa Batalla por la Supervivencia.
