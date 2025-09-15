Por este motivo no debes tener plantas artificiales en casa, según el Feng Shui

Es muy cierto que el Feng Shui cada vez ha tomado más fuerza entre las personas, pues brinda muchos tips para mantener un acomodo u orden en un espacio para que la energía fluya, para que todos los que habitan ese sitio se sienten mejor.

Sin embargo, algunos expertos han determinado que existen ciertos elementos que no son muy bien recibidos en el hogar, uno de estos son las plantas artificiales, pues aparentemente carecen de Sheng Qi, la energía vital que promueve el equilibrio y la armonía.

Es decir que si en algún momento has considerado tener una planta de este tipo, es recomendable que lo pienses dos veces, pues no estarás permitiendo que la energía positiva fluya de manera adecuada.

¿Por qué no debes tener una planta artificial en tu hogar?

Algunos expertos en la materia, han determinado que al tener este tipo de objetos solo se está generando un estancamiento y esto podría afectar la energía, por lo que es recomendable hacer una limpia cada cierto tiempo.

Incluso, mucho se ha comentado sobre los elementos vivos dentro de un hogar, ya que estos ayudan a activar la energía y promover el bienestar en los ambientes cotidianos, pero si todavía estás seguro de tener un elemento como estos en tu hogar, aquí te dejamos las principales razones por las que no es recomendado.

No generan Sheng Qi, la energía vital positiva.

Representan estancamiento y falta de crecimiento.

Guardan polvo y energía negativa si no se limpian.

Rompen la conexión natural con los ciclos de vida.

Finalmente, se ha hecho mucho énfasis en que las plantas artificiales no pueden estar dentro del dormitorio, pues podrían tener efectos negativos como sensación de estancamiento energético y malas energías.

