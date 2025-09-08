Jussef López: agilidad y explosividad para conquistar Exatlón Draft

Con 7 años de experiencia en parkour y pasión por la calistenia y el senderismo, Jussef López se suma a Exatlón Draft decidido a demostrar su explosividad, fortaleza mental y capacidad de reacción en cada reto. Motivado por su familia y con la promesa de competir con respeto y juego limpio, este atleta veracruzano quiere dejar huella no solo por su desempeño físico, sino también por su carisma y actitud positiva dentro del equipo.