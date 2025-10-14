“‘Yo confío en ella’: Las palabras de Koke resuenan e impulsan a Karen

Para nadie es un secreto que cada circuito de Exatlón México lleva a los atletas al límite y en ocasiones solo el compañerismo puede sacar a flote a una mente saturada, así lo demuestra Karen, quien acudió a Koke para sanar su temor ante su posible salida de la novena temporada de Exatlón México. Koke por su parte, lleno de empatía, apoyo a su compañera, destacando que perder puntos puede ser desmotivante, pero también es una oportunidad para crecer. Las palabras del experimentado atleta resonaron dentro de la confianza de su compañera como dentro del resto del equipo.

“Yo confío en ella”: El apoyo inquebrantable de Koke

En medio de una conmovedora conversación, Koke expresó abiertamente que entiende el miedo y la presión que siente su compañera Karen, quien expresó entre lamentos el miedo y la presión que siente por tener que enfrentarse a la cruda posibilidad de salir de la competencia.

“El que tenga temor de enfrentarse, quiere decir, que estás mejorando, sirve para que veas que te va a dar confianza y estabilidad. Todos pasamos por ahí”, dijo el atleta con tono sereno y motivador Koke.

El atleta además añadió que el equipo saldrá a competir con más determinación que nunca, llevando el nombre de Karen en cada enfrentamiento. Sus palabras se convirtieron en un reflejo del espíritu de compañerismo que caracteriza al Equipo Azul.

Karen agradece el apoyo del atleta y de todo el equipo

Dentro de la conmovedora plática, Karen agradeció tener a alguien como Koke dentro de la competencia, con quien pueda platicar y compartir sus emociones. Es gracias a este momento que se puede asegurar que su conexión, basada en la confianza y la resiliencia, se ha vuelto una de las más fuertes dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Lo que sí es una realidad es que este tipo de momentos, deja en claro que, a pasar de las derrotas, la unión del Equipo Azul es firme.

