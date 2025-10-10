¡Terrible accidente en Exatlón México! Doris del Moral preocupa a todos tras ser llevada de urgencia al servicio médico

La competencia más intensa de la televisión mexicana vivió un episodio inesperado cuando Doris del Moral, una de las atletas más queridas de Exatlón México, sufrió un aparatoso accidente en pleno circuito. El impacto fue tan fuerte que la producción detuvo de inmediato la competencia para atenderla, mientras sus compañera. ¿Podrá volver a competir?