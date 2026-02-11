inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Leo sorprende en Exatlón México y gana la medalla varonil con tiempo impactante

Leo se robó el foco en Exatlón México al ganar la medalla varonil con un tiempo impresionante, sumando su tercera medalla conservada y dejando claro que esta ventaja le da seguridad.

Exatlón México

Leo ganó la medalla varonil en Exatlón México con un tiempo impactante y sumó su tercera medalla conservada. El atleta recordó que ya había regalado una anteriormente, por lo que acumula cuatro victorias. Aseguró que las medallas le dan seguridad rumbo a la final.

