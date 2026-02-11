Leo sorprende en Exatlón México y gana la medalla varonil con tiempo impactante
Leo ganó la medalla varonil en Exatlón México con un tiempo impactante y sumó su tercera medalla conservada. El atleta recordó que ya había regalado una anteriormente, por lo que acumula cuatro victorias. Aseguró que las medallas le dan seguridad rumbo a la final.