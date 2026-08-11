MasterChef 24/7: El tip de la Chef Zahie Téllez para conservar las hierbas frescas por más tiempo

Las hierbas aromáticas son indispensables en la cocina mexicana, pues aportan sabor y frescura a una gran variedad de platillos. Sin embargo, uno de los problemas más comunes es pueden marchitarse pocos días después de comprarlas. Para resolver esta complicación, la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7 mostró un sencillo tip que puede ayudar a mantenerlas frescas durante más tiempo y, de paso, evitar desperdiciar alimentos.

Zahie Téllez tiene un truco imperdible para que las hierbas aromáticas se mantengan frescas en el refrigerador.|ESPECIAL

MasterChef 24/7: El truco de la Chef Zahie para conservar las hierbas frescas

El método que mostró la Chef Zahie en un clip de TikTok es muy sencillo y requiere únicamente las hierbas que se quieran conservar y una toalla de papel ligeramente humedecida.



La recomendación consiste en envolverlas con la toalla de papel , procurando que esta tenga un poco de humedad , pero sin quedar completamente empapada. Después, pueden guardarse de esta manera en el refrigerador .

, procurando que esta tenga un poco de , pero sin quedar completamente empapada. Después, . La humedad ayuda a que las hierbas mantengan mejores condiciones de frescura, mientras que la toalla de papel también puede ayudar a controlar el exceso de agua que podría acelerar su deterioro.

La recomendación de la jueza de MasterChef 24/7 demuestra que no siempre se necesitan métodos complicados para cuidar los ingredientes. Una simple toalla de papel ligeramente humedecida y refrigeración pueden convertirse en aliados para prolongar la frescura de algunas hierbas utilizadas cotidianamente en la cocina.

Así que, si después de preparar una receta te sobra cilantro, perejil o alguna otra hierba aromática, este sencillo tip de la Chef Zahie puede ayudarte a conservarla por más tiempo y tenerla lista para tu siguiente platillo.

¿Qué hierbas se pueden conservar de esta manera?

Este tip puede aplicarse a diferentes hierbas aromáticas que suelen utilizarse en la cocina, entre ellas:



Cilantro

Perejil

Hierbabuena

Albahaca

Romero

Eneldo

Envolver las hierbas en una toalla de papel ligeramente humedecida puede ayudar a mantenerlas frescas por más tiempo en el refrigerador.|Canva

En el caso del cilantro, uno de los ingredientes más utilizados en la cocina mexicana, este método puede resultar especialmente práctico para mantenerlo en mejores condiciones y tenerlo listo para preparar salsas, guacamole, caldos, tacos y otros platillos.

Conservar correctamente las hierbas aromáticas no solo permite tenerlas disponibles durante más tiempo, sino que también ayuda a aprovechar mejor las compras del supermercado o del mercado.

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