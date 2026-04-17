Los atletas de Exatlón México se hicieron presentes con hermosas palabras para la hija de Antonio Rosique

En las últimas horas la familia de Exatlón México ha encendido la conversación digital con una lluvia de felicitaciones para Antonio Rosique La Máxima Autoridad y su esposa, por el reciente nacimiento de Amaia, la primogénita de la feliz pareja.

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Dentro de redes sociales, han sido cientos los mensajes de apoyo y felicitaciones hacia la pareja quien reveló el género del bebe dentro de uno de los programas más emotivos de la novena temporada.

Lluvia de saludos a la feliz familia

Tras darse a conocer el nacimiento de Amaia, las felicitaciones y buenos deseos no se han hecho esperar, pues atletas como Paola Peña quien compartió:” Felicidades a ambos 🩷😍🫠✨” se hicieron presentes, mientras Zudy Rodríguez OLY comentó: “Lo más bello de sus vidas ha nacido mis amigos❤️ Enhorabuena, les mandamos tanto cariño 🫶 Dios los llene de bendiciones, los quiero”.

Algunos otros atletas como, Nano Ilianovich comentaron: “Muchas bendiciones siempre para Amaia, hoy Rosique conoció al amor de su vida, no tengo dudas 🙌🏽💫” Mostrando el gran impacto que la feliz familia ha tenido dentro del deporte nacional.

Además de los buenos deseos de los atletas cientos de fans se hicieron presentes como Chisana Hoshi quien comento: “Muchas felicidades @antonio_rosique y @michellesaide por ésta gran bendición, que Dios Guíe su nuevo camino y también por el grande sacrificio que debe ser estar separados para que se realice el Exatlon, todos los fans les mandamos un abrazo fuerte y esa preciosa será ❤️❤️❤️❤️❤️ obvio 🤭💝🙏🏼🌟”

Sin lugar a duda la llegada de Amaia a la vida de los comunicadores, de los fans de Exatlón México y del deporte en general es una gran noticia pues será ahora será cuando un nuevo capítulo se escribirá en el mundo, el cual es celebrado con amor y dicha.

¿Quién es la esposa de Antonio Rosique?

La Máxima Autoridad de Exatlón México, está casado con la periodista deportiva Michelle Saide, destacada comunicadora mexicana con quien contrajo matrimonio en el año 2021. Después de la revelación de género durante uno de los programas de la novena temporada del reality, la pareja buscó mantener el proceso de embarazo de manera más privada, por lo que la llegada del bebe marcó un antes y después no solo dentro la historia del programa deportivo sino de la vida de los comunicadores y todos los allegados a la familia.

