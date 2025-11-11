“Mi victoria más grande”: “Mono” Osuna reconoce que su familia es lo que lo impulsa en Exatlón México

Si hablamos de triunfos y victorias, hablamos de Exatlón México, y sobre todo porque no solo se trata de premios y medallas, competencias y circuitos, como lo señala Mario “El Mono” Osuna, quien asegura que su triunfo más grande es el respaldo silencioso de su familia. "Mono" ha demostrado en cada momento de su vida que la familia es el motor que lo impulsa a darlo todo en cada circuito.

¿Quién es Mario “El Mono” Osuna?

Mario nació el 20 de agosto de 1988 en Culiacán, Sinaloa. El exfutbolista profesional ha hecho del deporte y de la disciplina un estilo de vida que no se podría entender sin su esposa Carolina Murillo y sus dos hijos, con quienes comparte cada paso de éxito y tristeza que lo han llevado a ser uno de los deportistas más queridos y seguidos de México.

De acuerdo con lo que se ha señalado, Carolina estuvo junto al Mono en los inicios como futbolista, incluso siendo clave en la decisión de Mario de pasar de los estadios a los circuitos de Exatlón México. Durante la final de la octava temporada, Mario levantó la copa, dedicando el triunfo a su familia, reconocimiento con el que demuestra respeto a los circuitos y al hogar que lo espera e impulsa.

Carolina y sus dos hijos: El motor de “Mono Osuna”

Para un atleta de alto rendimiento como lo es Mario, la estabilidad emocional es fundamental a cada paso, por lo que para él, el saber que su familia lo espera en casa y está al pendiente de él, lo libera mentalmente y le permite concentrarse al 100% en cada reto. La trayectoria de Mario va más allá de ser un campeón de Exatlón México, pues para sus fans y seguidores “Mono” hizo del deporte una plataforma para reflejar lo que ocurrió en su entorno: esfuerzo, humildad y amor.

