Exatlón México: Rojos atacan y Azules defidenden, este equipo gana la Villa 360 hoy jueves 19 de febrero

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, donde los Rojos y Azules deberán competir por la Villa 360. Sin embargo, para saber quién gana el inmueble con lujos, deberás sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país.

¿Quiénes son los finalistas de las Batallas Motorizadas Femenil y Varonil?

Los participantes del equipo Rojo y Azul pudieron competir en la Batalla Motorizada en Exatlón México, pugna que tendrá su final hoy jueves 19 de febrero. Las finalistas en la rama femenil fueron Ella Bucio y Katia Gallegos. La basquetbolista pudo clasificarse luego de que Dana Castro se lastimara su rodilla, lo cual hizo que, Cat-Attack ganara en automático. En cuanto a los hombres, los masculinos que pelearán por una motocicleta estilo Europeo, son Alexis Vargas y Mario Mono Osuna.

La polémica llegó cuando Mario Mono Osuna le ganó un punto en la Batalla Motorizada Varonil a Alexis Vargas. Tras hacerse con su tanto, el exfutbolista de la Liga MX le dijo al peleador de artes marciales mixtas que no tenía el nivel para competir. Estas palabras no le gustaron para nada a Ernesto Cázares quien le reclamó al vigente campeón de la marca y le dijo que no hiciera eso.

Ante este reclamo, el Mono le respondió al Golden Boy que eso no lo dijo cuando Alexis le dijo a Humberto que no tenía nivel; y ya en cámaras, Osuna reveló que lo hizo porque el Ninja hizo lo mismo con su compañero y que al igual que Doris del Moral, él iba a cuidar a su familia.

Ernesto Cázares harto de Mario Mono Osuna

Luego de que Alexis Vargas ganará el pase a la final, Ernesto Cázares dijo que ya estaba harto de la actitud de Mario Mono Osuna, y que siempre diga que es campeón, de hecho, el Golden Boy dijo que eso estaba bien, pero le recomendaba mucho tener más humildad al actual monarca de la novena temporada de Exatlón México.

¿Dana Castro salió de la novena temporada de Exatlón México?

El equipo Rojo ganó el Duelo de los Enigmas y tras determinar qué cajas habían elegido cada uno de los participantes, Antonio Rosique hizo que se formaran de nuevo los atletas de alto rendimiento para revelar el diagnóstico de Dana Castro, quien tuvo que ser trasladada al médico en la pelea por el pase a la final de la Batalla Motorizada.

La porrista dijo que recordó la primera caída que tuvo cuando llegó por primera vez en Exatlón México, agregó que estaba viviendo un dejavú y que regresó al reality deportivo para vencer un miedo, el cual lo hizo. La atleta Azul dijo que esta es su edición favorita y que disfrutó mucho haber participado.

Tanto la Máxima Autoridad como Dana dijeron que, el resultado final del veredicto de los médicos es que se vaya a rehabilitar ya que no puede hacer ejercicios de alto impacto; con esto, el grupo Azul se queda sin una competidora que pintaba para llegar a las semanas finales.

