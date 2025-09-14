Draft El Asecenso | Amor duda de la confianza en el Equipo Negro mientras el Equipo Blanco se fortalece
La salida de Ella dejó al Equipo Negro tambaleando y Amor ya percibe falta de apoyo en su propio grupo.
El Draft El Ascenso sigue subiendo la tensión. Tras la inesperada salida de Ella, el Equipo Negro quedó fracturado y ahora Amor confiesa sentir que no cuenta con la confianza total de sus compañeros. Mientras tanto, del otro lado, el Equipo Blanco aprovecha la calma y presume unión y seguridad.
Galerías y Notas Azteca UNO