Exatlón México | Mejores Momentos |Superstición al límite: los Azules regresan el amuleto rojo tras ganar la Villa 360
El Equipo Azul recupera la Villa 360 y regresa el famoso amuleto rojo directo a la Barraca Metálica.
En uno de los momentos más comentados de Exatlón México, la superstición volvió a encender la rivalidad cuando el Equipo Azul recuperó la codiciada Villa 360 tras un duelo lleno de tensión, celebrando no solo el triunfo sino también el regreso del “mágico amuleto” del Equipo Rojo a la temida Barraca Metálica.
