Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul domina Exatlón México, pero la confianza podría jugarles en contra
La racha ganadora del Equipo Azul los tiene en la cima, pero su seguridad extrema comienza a levantar alertas.
El Equipo Azul vive uno de sus mejores momentos en Exatlón México, acumulando victorias que los han colocado como el rival a vencer. Su fuerza, coordinación y estrategia han sido clave para dominar los circuitos y dejar claro por qué son uno de los equipos más sólidos de la competencia.