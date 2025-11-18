Exatlón México | Mejores Momentos | Una atleta del Equipo Rojo sentenciada, Mientras El Equipo Azul respira con aires de triunfo

En Exatlón México, El Equipo Rojo vivió un momento amargo al confirmarse que una de sus atletas quedó inscrita directamente en la eliminación del próximo domingo, un golpe que los tomó por sorpresa mientras El Equipo Azul celebró con tranquilidad al mantenerse fuera de peligro por ahora, dejando abierta la pregunta de si los rojos podrán revertir la historia antes del duelo decisivo.