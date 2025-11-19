¡Ya hay fecha de cierre! Se anunció que la Línea 3 del Metro de la CDMX cerrará en unos meses

La Ciudad de México vive en una constante preocupación desde hace meses, en específico los usuarios de la Línea 3 del Metro, pues se anunció que viviría un cierre parcial. Sin embargo, las fechas no se hacían oficiales, por lo que la incertidumbre inundó el panorama. Por ello, ahora que por fin hay luz del momento en el que iniciarán las obras de remodelación… hay un poco de calma. Y es que será hasta el 2026 que se iniciará el cierre de esta ruta del transporte público de la capital.

¿Cuándo se cerrará la Línea 3 del Metro de la CDMX?

Ya que se oficializó la fecha del cierre de la línea que va desde la estación Universidad hasta Indios Verdes, las personas respiraron aliviadas. En ese sentido, existía preocupación que pasara lo mismo que con la Línea 1 (Observatorio-Pantitlán)... pero esta también ya abrirá en su tramo completo, tras sus debidos trabajos de modernización. Sin embargo, la Línea 3 sufrirá modificaciones parciales, donde los trabajos serán básicamente en pocas estaciones a la vez.

Ante eso, el informe indica que en los primeros días del 2026, dichas labores estarán en la licitación pública desde diciembre de este 2025 hasta marzo del año siguiente. Y los trabajos de mejora del sistema de transporte metro iniciarán hasta diciembre de 2026.

En ese sentido, los trabajos de mejora no serán solamente en el ámbito de rehabilitaciones eléctricas, hidráulicas y de señalización. Allí la ciudad invertirá en 45 unidades para agilizar los movimientos de una de las líneas claves por ser la conexión de miles de ciudadanos y estudiantes de la CDMX.

¿Cuáles serían las rutas alternas para los usuarios de la Línea 3 del Metro?

Aunque no hablaron de algún tipo de respuesta por el momento, la alternativa que cubre el mismo trayecto (o gran parte de él) es la Línea 1 del Metrobús. Esta conecta el sur de la Ciudad de México desde la estación El Caminero hasta la propia Indios Verdes. Pero seguramente en próximos meses podrían existir anuncios respecto al apoyo que recibirán los miles de usuarios del Metro.