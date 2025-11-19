Así se burló Poncho De Nigris del divorcio de Angélica Vale; las redes sociales no creen la actitud del regiomontano

En medio de toda la información que circula con el escandaloso divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, quien no perdió la oportunidad de hacer una clásica broma que muchos no tomaron bien… fue Poncho De Nigris. Las declaraciones del comediante regio se sintieron fuera de lugar y por ello las redes sociales de nueva cuenta lo están acribillando.

¿Por qué Poncho De Nigris habló sobre el divorcio de Angélica Vale?

Hasta hace unas semanas el vínculo entre la Vale y Poncho no hubiera tenido ningún tipo de conexión, sin embargo hubo un par de declaraciones de ambos respecto a un intento de amorío en el pasado. Es decir, los reporteros con eso en mente, le preguntaron al influencer qué opinaba de lo ocurrido con Angélica y sus comentarios cayeron bastante mal en algunas personas.

Fiel a su estilo, de manera satírica comentó: “Decir de ella nada, se pone celosa Marcela… pues qué le digo, que por haberme dicho lo de Solo para Mujeres, por eso se enojó el esposo”. Todo esto con la intención de generar humor, sin embargo la gente en redes sociales lo tomó muy mal.

Y es que además, aunque quiso deslindarse de alguna opinión real, dijo que se consiguiera otro hombre y añadió que lo ideal sería buscar tener más hijos. Ante eso, la gente se enfadó, esto por la connotación machista que percibieron en sus palabras. “La verdad si se divorció pues ni modo. Que le vaya bien, que Dios la bendiga, que encuentre otro hombre y que tengan más hijos y todo”.

¿Angélica Vale y Poncho De Nigris tuvieron una relación?

El oriundo de Nuevo León fue el primero que comentó hace unas semanas que estuvo tras el interés de Angélica Vale. Sin embargo, eso se detuvo por la intervención de Angélica María, quien no le veía con buenos ojos. Ante eso, la hija de la primera actriz indicó que aunque sí hubo un intento de relación, no fue finalizada por culpa de la cantante… sino por ella misma. La comediante y también cantante dijo que no se sentía cómoda saliendo con alguien que estaba en el tan aclamado show de Solo Para Mujeres.